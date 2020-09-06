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Bağlar Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yeni oluşan yerleşim yerlerinde yol yapım çalışması başlattı.Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Karakoç, Uzunbahçe ve Alatosun mahallelerinde vatandaşlar tarafından yeni yapılan inşa edildiği yerleşim yerleri için Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yeni oluşan yerleşim yerlerinde yol yapım çalışması başlattı.
Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Karakoç, Uzunbahçe ve Alatosun mahallelerinde vatandaşlar tarafından yeni yapılan inşa edildiği yerleşim yerleri için Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı. Birçok yerleşim yerine yeni yollar kazandırılarak vatandaşların ulaşımda rahatlaması sağlandı. Bu yerleşim yerlerinde beton boru döşeme çalışmaları da yapılarak yağışlı dönemlerde meydana gelen doğal afetlere karşı önlem alındı.

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