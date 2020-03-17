Bağlar Belediyesi’nden korona virüs için özel ekip

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile ilçedeki kurum ve kuruluşları korona virüse karşı dezenfekte etmek amacıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. 4 araç eşliğinde çalışma yapan ekip, kısa sürede tüm kurum ve kuruluşları temizleyerek çalışanlar ve vatandaşlar için hijyenik hale getirmeyi planlıyor.

Bağlar Belediyesi, tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de vaka sayısı gün geçtikçe artan yeni tip korona virüs ile mücadelede önemli bir aşamaya geçti. Belediyedeki birimlerle toplantılar yapan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dezenfekte çalışmaları için özel ekip kurulmasını istedi. Deneyimli isimlerden oluşan 10 kişilik ekip ve 4 araç ile dezenfekte çalışmaları hızlandırıldı. Dezenfekte için yeterli sayıda ilaç temin eden belediye, özel ekibin başarılı çalışmaları ile ilçede kısa sürede ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ederek vatandaşlar için hijyenik hale getirmeyi planlıyor.

Vatandaşların yapacağı ihbarlar ve kurumların talepleri de değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırılacak.