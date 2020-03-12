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Bağlar Belediyesinden okullarda yeşil alan seferberliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eğitim kurumlarında yeşil alan bilincini oluşturmak amacıyla fidan dikme çalışması başlattı.Bağlar Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte ilçede yeşil alan bilincini oluşturmak amacıyla okullarda fidan dikme ve ağaçlandırma çalışması başlattı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eğitim kurumlarında yeşil alan bilincini oluşturmak amacıyla fidan dikme çalışması başlattı.
Bağlar Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte ilçede yeşil alan bilincini oluşturmak amacıyla okullarda fidan dikme ve ağaçlandırma çalışması başlattı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından başlatılan çalışma kapsamında okullarda fidan dikme çalışmaları öğrencilerle beraber yapılarak hem yeşil bir çevre oluşturuluyor hem de öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanıyor.
Bağlar Belediyesi Meclis Üyelerinden Güzel Kızoğlu ve Hasan Fidan, Beyaz Tebeşir İlkokulunda öğrencilerle birlikte Bağlar Belediyesi tarafından temin edilen fidanları dikti. Baharın tüm renklerinin ahenkle kendini hissettirdiği atmosferde çocuklar hem fidan dikti hem de eğlendi.

"Hedefimiz yeşil bağlar imajı oluşturmaktır"
Çocukların neşeli koşuşturmaları arasında gerçekleştirilen fidan dikimi sırasında meclis üyeleri Kızoğlu ve Fidan öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, dikilen fidanlara da çocukların istediği isimler verildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeşil bir Bağlar imajı oluşturmak için eğitim kurumlarında yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Beyoğlu, “Milletimizin geleceği için kendileri de birer umut fidanı olan çocuklarımızla beraber fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Bağlar’ımızı tarihteki misyonu olan yeşil alanlara kavuşturmak için kararlıyız” dedi.

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