Bağlar Belediyesinden tutuklu ve hükümlülere nikah kolaylığı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 2020 yılında bin 500 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi. Bu işlemlerin 20’si ceza ve tutuk evlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden oluştu. Başvuru işlemlerini tamamlayan tutuklu ve hükümlülerin nikah işlemleri bu kurumlara giden evlendirme memurları tarafından kıyıldı.

Bağlar Belediyesi, çeşitli suçlardan dolayı ceza ve tutuk evlerinde kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. 2020 yılında bu şekilde 20 çiftin nikah işlemleri ceza ve tutuk evlerinde kıyıldı. Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, evlenmek için başvuran çiftlerin işlemlerini tamamlandıktan sonra beraberindeki ekiple cezaevi ve tutukevlerine giderek yasal prosedür çerçevesinde çiftlerin nikahını kıydıklarını bildirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması yönünde kendilerine talimat verdiğini belirten Taşkent, bu yüzden pandemi sürecinin dezavantajlarına rağmen 2020 yılında 1500 çiftin nikahını kıyarak ciddi bir başarıya imza attıklarını söyledi.