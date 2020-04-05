Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yetim ve öksüz çocukların ailelerine nakdi ve gıda desteğinde bulundu. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında destekler belediye ekipleri tarafından 18 çocuğun evine ulaştırıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, anne veya babasını çeşitli nedenlerle kaybetmiş olan çocuklara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İlk etapta tespit edilen 18 yetim ve çocuğun ailesine nakdi ve gıda desteği ulaştırıldı. Başkan Beyoğlu’nun talimatı ile temin edilen hediye paketleri ve nakdi destek içeren zarflar, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ailelerin evlerine ulaştırıldı. Yetim ve öksüz çocukların aileleri, anlamlı davranışından dolayı Başkan Beyoğlu ve Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

"Yetimi ve öksüzü sevindirmek medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluktur "

Yetimi, öksüzü, yoksulu sevindirmenin Müslümanlığın kendilerine yüklediği bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, sosyal belediyecilik örneği olan bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Uzun süredir planladığımız bir sosyal sorumluluk projesi idi. Tespit ettiğimiz 18 yavrumuza ve ailelerine çam sakızı çoban armağanı misali desteklerde bulunduk. Onların sevindiğini ve mutlu olduğunu hissetmek bizi çok mutlu etti. Sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Cumhurbaşkanımızın belirlediği misyona riayet ederek kentimizde bulunan ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik hizmetler yürütüyoruz. İmkanlar ölçüsünde yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

