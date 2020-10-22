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Bağlar Belediyesinin 75 günde tamamladığı park ziyaretçileri hayran bıraktı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin iki buçuk ayda tamamladığı Bağcılar Mahallesi protokol yolu üzerindeki park, barındırdığı özellikler ve göz kamaştıran görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.Bağlar Belediyesi tarafından yeni havaalanı yolu üzerinde protokol yolu olarak bilinen güzergahta inşa edilen çok amaçlı park, iki buçuk ay gibi kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin iki buçuk ayda tamamladığı Bağcılar Mahallesi protokol yolu üzerindeki park, barındırdığı özellikler ve göz kamaştıran görüntüsüyle ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.
Bağlar Belediyesi tarafından yeni havaalanı yolu üzerinde protokol yolu olarak bilinen güzergahta inşa edilen çok amaçlı park, iki buçuk ay gibi kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın doğal ve ferah görüntüsü çevrede yaşayan vatandaşlara huzur verirken, belediyenin başka yerden kaynak desteği almadan kendi imkanlarıyla inşa ettiği çok amaçlı park kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Nezih bir görüntü sunan park, doğal bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Diyarbakır’a özgü türlerin ağırlıkta olduğu 25 ağaç çeşidinin toprakla buluşturulduğu park, estetik kamelyalar ve oturma banklarıyla ailelerin ve çocukların uğrak yeri olmaya aday.

Vatandaşlar, parka hayran kalarak teşekkür etti
440 bin metrekare olan yeşil kuşak miktarını bu proje ile artırdıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği parkın son haline hayran kalarak başarılı çalışmalarından dolayı belediye personelini tebrik etti. Bir kamelyada oturup belediye personeli ile sohbet eden Beyoğlu, parkı ziyaret eden vatandaşlarla da sıcak iletişim kurarak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Vatandaşlar, parkın son halini çok beğendiklerini dile getirerek bölgeye renk katan hizmet nedeniyle Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Ortaya güzel eserler çıkınca mutlu oluyoruz”
Halkın yararına yapılan tüm proje ve çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını belirten Beyoğlu, “Böyle güzel eserler ortaya çıkınca çok mutlu oluyoruz. Halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Bizim görevimiz onlara nezih ortamlar hazırlamaktır. Bu muhteşem parkı kendi imkanlarımızla 75 gün gibi kısa sürede ortaya çok başarılı bir eser çıkardık. Halkımız müsterih olsun, yaşam kalitesini artırmak için böyle güzel projelere devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimizden ricamız ise yapılan hizmetler kendileri içindir, lütfen sahip çıkarak korusunlar. Önümüzdeki günlerde yeni müjdelerimiz olacak” dedi.

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