Bağlar Belediyesinin eğitim desteği verdiği öğrenciler YKS’de ter dökecek

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin, teknolojik imkanlarla donatarak eğitim merkezine çevirdiği Halk Kütüphanesinde ücretsiz eğitim alan 283 öğrenci cumartesi ve pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya çalışacak. Bağlar Belediyesinin, maddi durumu özel eğitim merkezlerine gitmek için elverişli olmayan çocuklar için açtığı eğitim merkezinde TYT ve AYT hazırlık kurslarına katılan öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor. Kütüphaneyi eğitim merkezine çevirerek teknolojik imkanlarla donatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak alanında uzman öğretmenlerle öğrencilerin eğitim almasını sağlayan Bağlar Belediyesi, yeni tip tip korona virüs salgını sonrasında öğrencilerin mağduriyetini gidermek üzere video konferans sistemiyle uzaktan eğitim verdi. Ücretsiz eğitim alan 283 öğrenci cumartesi ve pazar günleri YKS’ye girerek bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya çalışacak. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dar gelirli ailelere mensup olan öğrencilere pandemiden önce örgün eğitim, pandemiden sonra da uzaktan eğitim desteği sağladıklarını belirterek, sınav için başarılar diledi.

“Başarılı olmaları için her türlü imkanı sağladık”

Öğrencilere pandemi sürecinde de uzaktan eğitim yanı sıra kitap ve test kitapçıkları desteğinde bulunduklarını dile getiren Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın büyük önem verdiği eğitim seferberliğine destek olmak amacıyla geçen yıl hizmete açtığımız eğitim desteğinde uzman öğretmenler ve her türlü teknolojik, kırtasiye ve kitap desteği sağlayarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin üniversite sürecine iyi şekilde hazırlanmasına olanak tanıdığımız için mutluyuz. Asıl mutluluğumuz ise geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bu sınavı başarıyla geçerek hedefledikleri neticeleri elde etmesi olacaktır. Öğretmenlerimizle ile birlikte bu süreçte elimizden geleni yaptık. Mağdur olmamaları için yeni tip korona virüs sürecinde uzaktan eğitimle desteklemeye devam ettik. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Hak ettikleri neticeye ulaşacaklarına olan yüksek inancımızla hafta sonu sınava girecek tüm öğrencilere en kalbi duygularımla başarılar diliyorum” dedi.



