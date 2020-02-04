Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan Avrupa şampiyonasında

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan, ilk kez mücadele edeceği Avrupa şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan’a gitti. 7-9 Şubat tarihleri arasında başkent Budapeşte’de yapılacak olan Avrupa karate şampiyonasında Bağlar Belediyesi’nin milli antrenörü Mehmet Yazar da görev yapacak.

Türkiye karate ümit, genç ve 21 yaş altı milli takımı karate Avrupa karate şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayıp dün sabah Avrupa karate şampiyonasının yapılacağı Macaristan’a gitti. Milli takım kafilesinde Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan ve antrenör Mehmet Yazar da yer aldı. Şampiyona için 1 aydır Kocaeli’de milli takımla birlikte kamp çalışmalarına katılan Sema Kızılaslan ve Mehmet Yazar, 3 gün devam edecek şampiyonada milli takım adına ter dökecek. 52 ülkeden bin 155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 20 erkek, 17 bayan sporcu Türkiye’yi temsil edecek.

"Hedefimiz yeni başarılara imza atmak"

Bağlar Belediyespor’un milli antrenörü Mehmet Yazar, şampiyonada hem Türkiye’yi hem de Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Yazar, “Sena Kızılaslan’ın 33 kişiden oluşan milli takım kafilesinde yer alması ve Türkiye adına yarışacak olması tarihi bir başarıdır. Şimdi buna Avrupa’da derece elde ederek yeni bir başarı eklemeyi hedefliyoruz. Bize her konuda destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem de kentimiz ve belediyemiz adına güzel haberlerle döneceğiz” dedi.

