YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan Avrupa şampiyonasında

Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan Avrupa şampiyonasında

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan, ilk kez mücadele edeceği Avrupa şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan’a gitti.

Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan Avrupa şampiyonasında

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan, ilk kez mücadele edeceği Avrupa şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan’a gitti. 7-9 Şubat tarihleri arasında başkent Budapeşte’de yapılacak olan Avrupa karate şampiyonasında Bağlar Belediyesi’nin milli antrenörü Mehmet Yazar da görev yapacak.
Türkiye karate ümit, genç ve 21 yaş altı milli takımı karate Avrupa karate şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayıp dün sabah Avrupa karate şampiyonasının yapılacağı Macaristan’a gitti. Milli takım kafilesinde Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu Sena Kızılaslan ve antrenör Mehmet Yazar da yer aldı. Şampiyona için 1 aydır Kocaeli’de milli takımla birlikte kamp çalışmalarına katılan Sema Kızılaslan ve Mehmet Yazar, 3 gün devam edecek şampiyonada milli takım adına ter dökecek. 52 ülkeden bin 155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 20 erkek, 17 bayan sporcu Türkiye’yi temsil edecek.

"Hedefimiz yeni başarılara imza atmak"
Bağlar Belediyespor’un milli antrenörü Mehmet Yazar, şampiyonada hem Türkiye’yi hem de Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Yazar, “Sena Kızılaslan’ın 33 kişiden oluşan milli takım kafilesinde yer alması ve Türkiye adına yarışacak olması tarihi bir başarıdır. Şimdi buna Avrupa’da derece elde ederek yeni bir başarı eklemeyi hedefliyoruz. Bize her konuda destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem de kentimiz ve belediyemiz adına güzel haberlerle döneceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:38
İkindi
15:26
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

İlginizi Çekebilir

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

GÜNİSAD’tan Diyarbakır’a yatırım çağrısı

GÜNİSAD’tan Diyarbakır’a yatırım çağrısı

Yanık vakalarından en fazla çocuklar etkileniyor -Güneydoğu'daki yanık vakalarından etkilenenlerin yüzde 70'ini çocuklar oluşturuyor -Doç. Dr. Selçuk: "Çocuk sayısının fazlalığı kontrol şansını azaltıyor"

Yanık vakalarından en fazla çocuklar etkileniyor -Güneydoğu'daki yanık vakalarından etkilenenlerin yüzde 70'ini çocuklar oluşturuyor -Doç. Dr. Selçuk: "Çocuk sayısının fazlalığı kontrol şansını azaltıyor"

PKK'lı 50 kişilik grup çembere alındı

PKK'lı 50 kişilik grup çembere alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.