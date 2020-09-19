Bağlar Belediyespor’dan futbolcu seçmeleri daveti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Bağlar Belediyespor, kadrosuna gelecek vaat eden yetenekli futbolcuları kazandırmak için futbolcu seçmeleri yapacak.

Seyrantepe spor tesislerinde 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak olan seçmelerin 25 Eylül Cuma günü tamamlanacağı kaydedildi. Sarı-Mavili kulübün başkanı Ferit Tutşi, teknik direktör Ekrem Üşen ve kulüp antrenörlerinin nezaretinde yapacak seçmelere yeteneğine güvenen tüm gençleri davet etti. Tutşi, "Kulüp olarak bölgemizin gençlerine futbolcu olmanın fırsatını sunuyoruz. Gelecek vaat eden, yeteneğine güvenen gençleri seçmelerimize davet ediyoruz. Teknik heyetimizin beğeneceği isimleri kadromuza dahil edeceğiz" dedi.

