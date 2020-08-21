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Bağlar Belediyespor’un kongresi gelecek haftaya ertelendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, 2020-2021 sezonu öncesinde yönetim değişikliğine gidiyor.

Bağlar Belediyespor’un kongresi gelecek haftaya ertelendi

Diyarbakır’ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, 2020-2021 sezonu öncesinde yönetim değişikliğine gidiyor. İlk toplantıda üye katılım çoğunluğu sağlanamadığı için ertelenen Sarı-Mavili kulübün olağanüstü genel kurulu 27 Ağustos’ta çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2020-2021 sezonu maçlarının Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Diyarbakır’ı yeni sezonda bu ligde Bağlar Belediyespor, Bismil 21 Sportif Faaliyetler, Diyarbakırspor ve Çınar Belediyespor temsil edecek. Bağlar Belediyespor’da kongre ve yönetim değişikliği heyecanı yaşanıyor. İlk toplantıda üye katılım çoğunluğu sağlanamadığı için ertelenen Sarı-Mavili kulübün olağanüstü genel kurulu 27 Ağustos’ta çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

Beyoğlu, milli sporcu sayısının artırılmasını istiyor
Kongrede yeni yönetimin göreve gelmesi bekleniyor. Sarı-Mavili kulüp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talebi ile futbol başta olmak üzere tüm branşlarda alt yapıya ağırlık vermeyi planlıyor. Yeni yapılanma başlatacak olan kulüp, tüm branşlarda sporcu yetiştiren kulüp olmayı amaçlıyor. Bağlar Belediyesi, geçen yıl bireysel sporlara verdiği destek ile dikkat çekmiş ve Başkan Beyoğlu’nun yakından ilgilendiği milli sporcular karate branşında elde ettikleri başarılarla ön plana çıkmıştı. Başkan Beyoğlu, bir çok branşta milli sporcu sayısının artırılmasını istiyor.

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