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Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu bağımlılığa dikkat çeken kamu spotunda yer aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarında yer alan Diyarbakırlı milli sporcuların katılımı ile bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek üzere kamu spotu çekimini gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu bağımlılığa dikkat çeken kamu spotunda yer aldı

Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarında yer alan Diyarbakırlı milli sporcuların katılımı ile bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek üzere kamu spotu çekimini gerçekleştirdi. Kamu spotunda Bağlar Belediyesi’nin milli sporcusu Sena Kızılaslan da yer aldı.
Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek üzere kamu spotu çekimini gerçekleştirdi. Madde Bağımlılığı ve Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durun Mücadelesi Projesi kapsamında çekilen kamu spotunda Bağlar Belediyesi’nin milli karatecisi Sena Kızılaslan da yer aldı. Kısa metrajlı kamu spotu filminde dünya ve Avrupa şampiyonalarında milli takımlarda görev yapan milli sporcular anlamlı mesajlar verdi.

Kızılaslan: "Potansiyelinin farkına var, çünkü sen daha iyisini yapabilirsin"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun geçen yıl belediye bünyesinde faaliyet göstermesini sağlayarak destek olduğu Sena Kızılaslan, “Potansiyelinin farkına var. Çünkü sen daha iyisini yapabilirsin. Efor sarf et, koş, terle, mücadele et. Çünkü gerçek başarılar gerçek hayatta kazanılır” sözleriyle gençleri madde bağımlılığına karşı uyardı. Kızılaslan, toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede duyarlı olmaya çağırdı.

Öger: “Milli sporcularımızın anlamlı mesajları, destekleri çok manidardır”
Diyarbakır Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede sporun önemini belirtmek üzere kamu spotu çektiklerini dile getirerek, “Türkiye milli takımlarını temsil eden dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarında yer alan değişik branşlardaki milli sporcuların mesajları ve katılımı ile kamu spotunu gerçekleştirdik. Sporcularımızdan aldığımız destek ve anlamlı mesajlar projemize anlam katacaktır. Eylül ayının ortalarında ulusal ve yerel basına yayınlanacak olan kamu spotlarının asıl amacı gençleri spora yönlendirmek. Sportif aktivitelerinin yaygınlaşması, çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olacaktır” dedi.

Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu bağımlılığa dikkat çeken kamu spotunda yer aldı

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