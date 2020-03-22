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Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ak Parti’li Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tehdidine karşı sokak ve caddelerde antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte seferberliği başlattı.Türkiye, yeni tip korona virüs ile mücadelede önlemler almaya devam ederken, Diyarbakır’da 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan Bağlar ilçesinde belediye önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Diyarbakır’ın Ak Parti’li Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tehdidine karşı sokak ve caddelerde antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte seferberliği başlattı.
Türkiye, yeni tip korona virüs ile mücadelede önlemler almaya devam ederken, Diyarbakır’da 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan Bağlar ilçesinde belediye önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Buharlı 8 araç ve 20 personel ile başlatılan çalışmalarla kentin tüm cadde ve sokaklarını dezenfekte edeceklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı bir mücadele yürütüyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz" dedi.

"Yaşam alanlarını dezenfekte ediyoruz"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, devletin tüm imkanlarıyla seferberlik başlattığına dikkat çekerek vatandaşların vereceği destek ile mücadelenin başarıya ulaşacağını kaydetti. Beyoğlu, "Modern özelliklere sahip 8 aracımız ve 20 uzman personelimizle beraber cadde ve sokakları dezenfekte ediyoruz. Almamız gereken önlemleri alıyoruz ondan sonrası Allah’ın takdiridir. Ülkemiz bu tehlikeyi en erken fark eden ve tedbir alan ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında büyük bir mücadele yürütülüyor. Ama bu tek başına yetmez. Vatandaşlarımız alınan tedbirlere ve kurallara mutlaka uymalıdır. Tehlike geçene kadar evlerimizden çıkmayalım" diye konuştu.
Bağlar Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.

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