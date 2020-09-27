Bağlar’a çifte müjde

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı. Bağlar’ın alışverişteki kalbi konumunda olan Sakarya Caddesinin modernize edilmesine ilişkin ihale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Nüfusu bakımından 36 ilden büyük olan nüfus yoğunluğu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçesi konumundaki Bağlar, hafta sonunu iki güzel haberle geçirdi. Eski Bağlar bölgesini çarpık kentleşmeden kurtararak modern ve gelişmiş bir şehir haline getirmeyi planlayan kentsel dönüşüm projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

"Bağlar’ın hayalini hayata geçiriyoruz"

Göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm için büyük çaba gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’ın hayalini hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Bağlar halkımıza müjde geldi. İlçemizde 53 bin metrekare alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Projemiz Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a halkımız adına teşekkür ediyorum. Bağlar’ın hayali gerçek oluyor. Proje en kısa zamanda hayata geçecek ve ilçemizin çehresi değişecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.