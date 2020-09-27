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Bağlar’a çifte müjde

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı. Bağlar’ın alışverişteki kalbi konumunda olan Sakarya Caddesinin modernize edilmesine ilişkin ihale Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
Nüfusu bakımından 36 ilden büyük olan nüfus yoğunluğu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçesi konumundaki Bağlar, hafta sonunu iki güzel haberle geçirdi. Eski Bağlar bölgesini çarpık kentleşmeden kurtararak modern ve gelişmiş bir şehir haline getirmeyi planlayan kentsel dönüşüm projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

"Bağlar’ın hayalini hayata geçiriyoruz"
Göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm için büyük çaba gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’ın hayalini hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Bağlar halkımıza müjde geldi. İlçemizde 53 bin metrekare alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Projemiz Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a halkımız adına teşekkür ediyorum. Bağlar’ın hayali gerçek oluyor. Proje en kısa zamanda hayata geçecek ve ilçemizin çehresi değişecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Vali Karaloğlu sosyal medyadan duyurdu
Bağlar’a bir diğer güzel haber kentin en işlek alışveriş noktası olan Sakarya Caddesi konusunda geldi. Sakarya Caddesinin altyapı ve üstyapısını yenileyerek modernize etmeyi amaçlayan projenin ihalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, “Bağlar ilçemizin kalbi Sakarya Caddemizin yüzü gülecek. Sakarya Caddesi sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi işi ihalemizi yaptık. 750 metrelik cadde ve buradaki 237 adet dükkanın cephe düzenlemesini başlatıyoruz. Hayırlı olsun Diyarbakır” paylaşımı ile güzel gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Beyoğlu Vali Karaloğlu’na teşekkür etti
Göreve geldikten sonra defalarca ziyaret ettiği Sakarya Caddesinde esnafla bir araya gelerek bu sorunun giderilmesi için istişare ve toplantılar yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son olarak geçtiğimiz günlerde Bağlar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve ilçedeki sorunların masaya yatırıldığı toplantıda durumu Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’na iletmişti. Çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağını belirten Beyoğlu, “Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Sakarya Caddesinin ihyasına başlıyoruz. İhale sürecinin tamamlanıp hizmete sunulacak olmasından ötürü sayın valimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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