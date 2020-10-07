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Bağlar’a ’yerinde dönüşüm’ modeli

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hayata geçirilmesi kesinleşen kentsel dönüşüm projesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygulanacağı açıklandı.Eski Bağlar bölgesinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için Diyarbakır Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi.

Bağlar’a ’yerinde dönüşüm’ modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hayata geçirilmesi kesinleşen kentsel dönüşüm projesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygulanacağı açıklandı.
Eski Bağlar bölgesinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için Diyarbakır Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bebek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile kurum müdürleri katılarak projede gelinen son aşama ve yapılacak çalışmaları ele aldı.

"Yerinde dönüşüm esas alınacak"
Kentsel dönüşüm ile ilgili sürecin aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu yaşam alanlarına kavuşması için her türlü ayrıntının dikkate alındığını ifade etti. Projelendirme çalışmalarına başladıklarını anlatan Başkan Beyoğlu, "Bağlarımızda yapmayı planladığımız Kentsel Dönüşüm Projemiz ile ‘yerinde dönüşümü’ esas alarak projelendirme çalışmalarına başladık. Daha yaşanabilir ve modern bir Bağlar için kentsel dönüşümle ilçemizi ihya etme zamanı. Bunu devletimizin imkanları ve milletimizin desteğiyle başaracağız. Allah kısmet ederse 2021 yılının ilk aylarında proje start almış olacak" dedi.

Bağlar’a ’yerinde dönüşüm’ modeli

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