Bağlar’da boş araziler ve harabeler temizleniyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşların şikayetlerine konu olan boş arazi ve harabe yapılarda temizlik çalışması başlattı.

Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’da temizlik seferberliği aralıksız olarak devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, vatandaşların şikayet ettiği alanların başında gelen boş arsa ve çeşitli nedenlerle terk edilmiş olan harabe yapılarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 30 boş arsa ve 70’e yakın harabede yapılan çalışmalarla bu alanlar çöp ve atıklardan temizlendi. Ekipler, temizlik çalışması gerçekleştirdikleri alanlarda aynı zamanda vatandaşları boş arsa ve harabe yapılara çöp atmamaları konusunda uyarıyor.

Kış öncesinde çöp konteynerlerine bakım

Kış mevsimi öncesinde çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı için başlatılan çalışmalar da devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde günlük ortalama 20 konteyneri bakımdan geçirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Konteyner olmayan yerlere yeni konteynerler bırakılırken, yıpranan konteynerler aynı zamanda dezenfekte edilerek yeni tip korona virüs salgını riskine karşı vatandaşların korunması amaçlanıyor.

Göreve geldikten sonra başlatmış oldukları temizlik seferberliğinin yıl boyunca aralıksız şekilde sürdürüldüğünü belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, temiz ve steril bir şehir imajı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.