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Bağlar’da bozulan parke taşları yenileniyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirip bozulan parke taşlarını yenileyerek sokakları güzelleştiriyor.Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında kaldırım ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirip bozulan parke taşlarını yenileyerek sokakları güzelleştiriyor.
Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bazı mahallelerde bozulan parke taşları yenilenirken, birçok bölgede de ilk kez bu çalışma yapılarak kaldırım ve ara sokaklar günlük yaşam için elverişli hale getiriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında Mevlana Halit Mahallesinin ara sokak ve kaldırımlarına parke taşları döşendi. Güzel bir görüntü kazanan sokaklar, buralarda yaşayan vatandaşların beğenisini kazandı.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda yaşamasını istiyoruz"
Şehir merkezinde yer alan 12 mahallenin tamamında altyapı ve üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasını istediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Göreve geldiğimizde bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar hak ettikleri hizmeti alamamaktan şikayet ediyordu. Bunun üzerine seferberlik başlattık. Hafta sonları da olmak üzere gece gündüz çalışarak önemli mesafe aldık. Sokak ve kaldırımları yenileyerek parke taşlarıyla kullanışlı hale getiriyoruz. Bütün gayretimiz kıymetli hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşamasını sağlamaktır” dedi.

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