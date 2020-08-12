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Bağlar’da cadde, kaldırım ve bulvarlar tazyikli suyla yıkandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.08.2020 19:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde bulunan cadde, kaldırım ve bulvarlarda temizlik çalışması yaptı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, koronavirüse (Covid-19) yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlattığı bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bağlar’da cadde, kaldırım ve bulvarlar tazyikli suyla yıkandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde bulunan cadde, kaldırım ve bulvarlarda temizlik çalışması yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, koronavirüse (Covid-19) yayılmasını engelleme ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlattığı bulvar, cadde, sokak, kaldırım temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı oluşturduğu ekiple gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı görevliler, Bağlar ilçesinde bulunan protokol yolu olarak kullanılan Kamışlı Bulvarı ile Aram Tigran, Memet Uzun ve Orhan Doğan caddelerinde kaldırımları ve otobüs duraklarını tazyikli suyla yıkadı. Çevreye gelişi güzel atılan maske, eldiven ve evsel atıkları toplayan görevlilere, 3 yıkama tankeri, 3 süpürge aracı, 2 traktör, 1 sıkıştırma aracı ve 2 hafriyat aracı eşlik etti. Yapılan temizlik çalışmasına tanık olan vatandaşlar yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek görevlilere teşekkür etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentteki diğer bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve tazyikli köpüklü suyla yıkama çalışmalarını sürdürecek.

Bağlar’da cadde, kaldırım ve bulvarlar tazyikli suyla yıkandı

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