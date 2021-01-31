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Bağlar’da kısıtlamaya rağmen hizmet devam ediyor

31.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi pandemi nedeniyle hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetleri aksatmıyor.AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hizmete devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi pandemi nedeniyle hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetleri aksatmıyor.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hizmete devam ediyor. Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Hamravat bölgesine yarım kilometre uzunluğunda yol kazandırılırken, kırsalda ise Karahan ve Yiğityolu mahallelerinde beton boru ve Tellikaya mahallesinde ise yeni çalışması gerçekleştirildi. 15 metre genişlik ve 520 metre uzunluktan oluşan yolun alt ve üst yapısı tamamlanırken, havaların ısınmasıyla sıcak asfaltlama ile döşenerek konforlu yol olarak ulaşım hizmetine sunulacağı kaydedildi.

"Tüm enerjimizle hizmete odaklandık "
Kırsalda ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iki mahallede geçmiş yıllarda meydana gelen doğal afetler dikkate alınarak beton boru çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Karahan mahallesi mezralarında 95, Yiğityolu mahallesinde de 25 olmak üzere 120 beton boru toprağın altında monte edildi. Tellikaya mahallesinde ise yeni açılan yerleşim yerlerine 1 kilometre 600 metre uzunluğunda yeni yol yapılarak hizmete sunuldu. İlçemiz merkezden kırsala kadar hak ettiği konfor ve hizmet kalitesine ulaşıncaya kadar tüm enerjimiz ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz " dedi.

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