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Bağlar’da Kurban Bayramı sonrasında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında ilçe genelinde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar’da Kurban Bayramı sonrasında hayat normale dönerken, esnaf iş yerlerini açarak güne başladı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında ilçe genelinde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar’da Kurban Bayramı sonrasında hayat normale dönerken, esnaf iş yerlerini açarak güne başladı. Bayram tatili sonrasında sokaklarda temizlik seferberliği yaşandı. Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Aynı anda hem soğuk hem de sıcak su püskürtme özelliği olan buharlı araçlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla yerleşim alanları antiseptik solüsyon ilaçlarıyla steril hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların, kurban satışı ve kesimi için kullandığı alanlar da ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

“Vatandaşımızın huzuru ve memnuniyeti her şeyden önemlidir”
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sıcak hava koşulları ve pandemi sürecinde vatandaşların günlük yaşantısını huzur içerisinde geçirmeleri için tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek bayram sonrasında gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmalarından dolayı belediye ekiplerini tebrik etti. Başkan Beyoğlu, “Belediyemiz tüm ekipleri ve imkanlarıyla zaman ve mesai ayrımı yapmadan aziz milletimize hizmet vermeye devam edecektir. Bizim için vatandaşımızın huzuru ve memnuniyeti her şeyden daha önemlidir” dedi.
Ekiplerin, ilçe genelindeki cadde ve sokakları yeni tip korona virüs tehdidine karşı temizlemeye devam edeceği kaydedildi.

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