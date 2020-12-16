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Bağlar’da kuruyan dallar temizlenerek ağaçlar canlı tutuluyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış mevsiminin gelmesi ve yağışlı havaların başlaması nedeniyle ilçe genelindeki ağaçlarla ilgili budama ve temizleme çalışması başlattı.Bağlar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde ağaç budama çalışması başlattı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış mevsiminin gelmesi ve yağışlı havaların başlaması nedeniyle ilçe genelindeki ağaçlarla ilgili budama ve temizleme çalışması başlattı.
Bağlar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde ağaç budama çalışması başlattı. Ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için her yıl kış mevsimine doğru yapılan budama işlemi kapsamında ilçenin birçok noktasında bulunan ağaçlar bakımdan geçiriliyor. Ağaçların ömrünü uzatmak ve hastalıklara karşı direncini artırmak için yapılan budama işlemleri kapsamında, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkiler budanarak ağaç ve bitkilerin canlı kalması amaçlanıyor.
Vatandaşların talebi üzerine Nukhet Coşkun Caddesindeki refüj ve kaldırımlarda yer alan ağaçlardan budama sonucu ağaçların kuruyan dalları temizlenirken, uzun olan dallar da kısaltılarak elektrik telleri başta olmak üzere yağışlı günlerde yaşanan olası tehlikelere karşı önlem alındı.

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