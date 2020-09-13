Bağlar’da temizlik seferberliği sürüyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda ilçede temizlik ve dezenfekte seferberliğine çıktı. Cadde ve sokaklar, antiseptik solüsyon ilacı karışımından oluşan tazyikli su ile yıkanırken, kurum ve kuruluşlar dezenfekte çalışmalarıyla steril hale getirildi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokakları ile kurum ve kuruluşlara ait binaları temizlik ve hijyen kıskacına aldı. Çevre dostu araçların kullanıldığı çalışmalarda ekipler, ilçenin işlek noktaları olan Göçmenler, Fatih, Nüket Coşkun ve Gürsel caddelerini antiseptik solüsyon ilaçlarının karışımından oluşan tazyikli suyla baştan aşağı temizledi.

Gece saatlerinde gerçekleşen çalışmalarla, esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan bu alanlar steril hale getirildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurum ve kurumların dezenfekte edilmesi için özel ekipler görevlendirdi. Aralarında sağlık kuruluşları, eczaneler ve banka ATM’lerinin de bulunduğu bina ve yerleşkeler tek tek mercek altına alınarak steril hale getirildi.

