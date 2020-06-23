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Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin yeni ve gelişen yüzü olan Bağcılar Mahallesini Şanlıurfa yoluna bağlayan caddede sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.AK Partili Bağlar Belediyesi, çeşitli nedenlerle bozulan ve araç sürüş konforunu olumsuz etkileyen yollarda başlattığı asfaltlama çalışmaları kapsamında kentin ulaşımdaki işlek noktası olan caddelerini kullanışlı hale getirmeye devam ediyor.

Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin yeni ve gelişen yüzü olan Bağcılar Mahallesini Şanlıurfa yoluna bağlayan caddede sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
AK Partili Bağlar Belediyesi, çeşitli nedenlerle bozulan ve araç sürüş konforunu olumsuz etkileyen yollarda başlattığı asfaltlama çalışmaları kapsamında kentin ulaşımdaki işlek noktası olan caddelerini kullanışlı hale getirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, teknolojinin imkanları kullanılarak gerçekleştirilirken, yapılan çalışmalarla araç ve yaya kullanım konforunu artırarak vatandaşın rahat ulaşımının sağlanması amaçlanıyor.
Bağlar Belediyesi, ilçenin yeni ve gelişen yüzü olan Bağcılar Mahallesini Şanlıurfa yoluna bağlayan caddede 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Cadde, yapılan asfaltlama çalışmasından sonra göz kamaştıran bir görüntü kazanırken, caddenin önceki halinden şikayetçi olan vatandaşlar ve sürücüler de memnuniyetlerini dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.
Asfaltlama çalışmalarını AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi ile Şanlıurfa yolunu birbirine bağlayan caddeyi kullanışlı hale getirerek uzun yıllardır ulaşımda yaşanan sıkıntıya son verdiklerini söyledi. Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından sonra geride kalan üç buçuk ayda ilçede 35 bin ton asfalt serimi yaptıklarını belirten Başkan Beyoğlu, uzun ömürlü ve kaliteli olan bazalt taşı asfaltı ile Bağlar’ın alt yapısını sağlamlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Bağlar’ımızın yarınları çok daha güzel ve aydınlık olacak. Bunun için gece gündüz demeden sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

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