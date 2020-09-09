Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde son bir yılda 38 yeni yerleşim yerini karşılayacak şekilde 45 kilometre yeni yol hizmeti kazandırdı. Son olarak Tavşantepe ve Kolludere mahallelerinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği bölgeler kullanışlı yollara kavuşturuldu. Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’da 48 mahallenin 37’si Karacadağ bölgesinde yer alıyor. Belediye tarafından son bir yılda kazandırılan yeni yollarla bölgenin çehresi değişti. Vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği 38 yerleşim yerine 45 kilometreyi bulan yol çalışmaları gerçekleştirilerek kullanışlı ve ulaşımı rahatlatan yollar kazandırıldı. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere bölgede yoğun olarak yol yapım ve bakım hizmeti gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tavşantepe ve Kolludere mahallelerine yeni stabilize yollar kazandırıldı. Beton boru ve menfez köprü çalışmalarıyla geçmiş dönemlerde yaşanan doğal afetlere karşı önlemler alınırken, bu bölgelerdeki taziye evleri ve ibadet yerlerinin bakım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

“Bağlar’da her koşulda halkın hizmetinde olan bir belediye var”

Bağlar’daki kırsal nüfusun yoğunluklu olarak Karacadağ’da yaşadığını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe merkezi kadar bu bölgeye de özel önem vererek buna göre hizmet planlaması yaptıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Göreve geldiğimizde buradaki mahalle ve mezraların çoğunda yol ve ulaşım sorunları vardı. Bununla birlikte bu bölgelerde sürekli olarak yeni yerleşim yerleri oluşuyor, vatandaşlarımız yeni yapılar inşa ediyor. Dolayısıyla buralara yeni yollar kazandırmamız gerekiyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda son bir yılda 38 yerleşim yerini kapsamak üzere 45 kilometre yeni yol yaptık. Yol medeniyettir sözünü Bağlar’da gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Her koşulda vatandaşın emrinde ve hizmetinde olan bir belediye var Bağlar’da” dedi.

