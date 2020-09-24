Bağlar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının ayrıntıları belli oldu

Geçen hafta Diyarbakır’a gelerek incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasıyla gündemin önemli maddesi haline gelerek kentte heyecan oluşturan eski Bağlar bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının ayrıntıları belli oldu. Bölgede kentsel dönüşümle ilgili rapor hazırlayan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi’nin hazırladığı raporun bakanlık tarafından onaylanmak üzere olduğu kaydedilirken, projenin ayrıntıları netleşmeye başladı. 275 bin nüfusluk alanı kapsayan ve çarpık kentleşme ile gündeme gelerek yıllardır şikayet konusu olan eski Bağlar bölgesini modernize etmeyi amaçlayan proje ilk olarak Kaynartepe Mahallesinde 54 dönümlük alanda uygulanarak daha sonra aşamalı olarak diğer mahallelerde yerine getirilecek. Diyarbakır nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bölgelerde modern ve gelişmiş, yatay mimariye uygun bir şehir yapısını ortaya çıkarmayı hedefleyen projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu ifade edildi.

“En büyük hayalim”

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm için çalışma başlatırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda “Bağlar için en büyük hayalimdir” sözüyle önemini vurguladığı projeyi uygulama aşamasına getirdi. Zamanla sahipleri tarafından terk edilerek madde bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen metruk yapıların yıkımı gerçekleştirilerek kentsel dönüşüm için ön hazırlık yapıldı. Tespit edilen 318 harabe ve kullanılamaz durumdaki yapıların 127’si belediye tarafından yıktırılarak temizlendi.

Metruk ve harabe yapılarla ilgili olarak yürütmüş oldukları mücadelenin iki amacı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Vatandaşımızın huzurunu sağlamak ve kentsel dönüşüme hazırlık yapmak için verdiğimiz bu mücadelede başarılı bir şekilde yol alıyoruz. Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Sadece Bağlar’ın değil, Diyarbakır’ın modern kentleşmede kaderini değiştiren bir proje olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek vurguladığı yatay mimariye uygun olarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve devletimizin ilgili tüm kurumlarının desteğiyle Bağlar’ın yarım asırlık kanayan yarasına neşter vurmaya başlayacağız inşallah. İlk etaba Kaynartepe’de başlanacak. Daha sonra benzer durumdaki diğer mahallelerde de zamanla uygulanacak. Bu proje uzun vadeli bir proje ancak ilk adımı inşallah bu dönemde uygulanacak” dedi.

Başkan Beyoğlu, göreve geldikten sonra metruk ve harabe yapıların bulunduğu bölgeleri defalarca ziyaret ederek devam eden çalışmaları denetlemişti.

