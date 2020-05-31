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Bağlar’daki parklar 1 Hazirana hazır

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede hükümet tarafından uygulamaya konulan normalleşme adımları kapsamında 1 Hazirandan itibaren yeniden vatandaşların hizmetine açılacak parkları dezenfekte edip temizleyerek hazır hale getirdi.Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu merkez Bağlar ilçesinde Ak Partili belediyesi, kendisine ait olan 500 bin metrekarelik alanı kapsayan 63 parkı dezenfekte edip temizleyerek hazır hale getirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede hükümet tarafından uygulamaya konulan normalleşme adımları kapsamında 1 Hazirandan itibaren yeniden vatandaşların hizmetine açılacak parkları dezenfekte edip temizleyerek hazır hale getirdi.
Diyarbakır’ın 400 bin nüfuslu merkez Bağlar ilçesinde Ak Partili belediyesi, kendisine ait olan 500 bin metrekarelik alanı kapsayan 63 parkı dezenfekte edip temizleyerek hazır hale getirdi. Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgesine uygun olarak parklara girebilecek. Sosyal mesafe ve maske kullanma zorunluluğunun yanı sıra spor faaliyetleri toplu olarak yapılamayacak, sadece bireysel yapılabilecek.
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile tüm parkları steril ve hijyen hale getirdiklerini söyledi. Vatandaşlardan kurallara mutlaka uymalarını isteyen Tutşi, "Park ve açık alanların hizmet vermeye başlaması salgın tehlikesinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Kontrollü bir hayat tarzı ile hareket etmek zorundayız. Bu yüzden park ve dinlenme alanlarımızı hazır hale getirdik. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile dezenfekte ve temizlik başta olmak üzere tüm önlemleri aldık.
Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen sosyal mesafe, maske, hijyen gibi olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz kurallara titizlikle riayet etsinler" dedi.

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