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Bağlar’ın gelişen yüzüne yeni nefes alanı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin yeni ve gelişen yüzü olarak bilinen Bağcılar Mahallesi protokol yolu bölgesinde vatandaşların talebi üzerine 7 bin metrekarelik alanı kapsayan çok amaçlı park inşa etmeye başladı.Bağlar Belediyesi, 127 bin nüfusu ile Türkiye’de birçok ilden büyük olan ve son yıllarda gösterdiği gelişme ve yeni yaşam alanları nedeniyle ilçenin yeni yüzü olarak değerlendirilen Bağcılar Mahallesine birçok özelliği barındıran park projesiyle yeni nefes alanları açıyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin yeni ve gelişen yüzü olarak bilinen Bağcılar Mahallesi protokol yolu bölgesinde vatandaşların talebi üzerine 7 bin metrekarelik alanı kapsayan çok amaçlı park inşa etmeye başladı.
Bağlar Belediyesi, 127 bin nüfusu ile Türkiye’de birçok ilden büyük olan ve son yıllarda gösterdiği gelişme ve yeni yaşam alanları nedeniyle ilçenin yeni yüzü olarak değerlendirilen Bağcılar Mahallesine birçok özelliği barındıran park projesiyle yeni nefes alanları açıyor. Bölgenin yeni oksijen deposu olması beklenen dinlenme parkı havaalanı yolu üzerindeki protokol yolu güzergahında inşa edilmeye başlandı. 7 bin metrekarelik alanı kapsayan parkta dinlenme alanları, sosyal donatılar, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra yeşil alanlar ve çeşitli özelliklere sahip ağaçlar olacak. 30’a yakın farklı ağaç türünün monte edileceği park, ayrıca engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak şekilde inşa edilecek.

Hem dinlenme alanı hem oksijen deposu görevi görecek
Çevrede bu özelliklere sahip dinlenme alanları bulunmadığı için vatandaşlardan böyle bir talep geldiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu amaçla modern ve yeşil kuşak belediyecilik vasıflarının ruhuna uygun proje hazırlayarak çalışmaların startını verdiklerini söyledi. Göreve geldikleri tarihten bu yana Bağlar’ın tarihteki misyonu olan yeşil alanları hayata geçirmeye özen gösterdiklerini anlatan Beyoğlu, “İlçemiz tarihte bağ, bahçe ve yeşil alanlarıyla biliniyor. Çarpık kentleşme nedeniyle zamanla kaybolan bu misyonu yeniden kazandırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Meyve ve sebze bahçeleri oluşturduk, önümüzdeki günlerde kent içi tarım uygulamaları adına yeni çalışmalarımız olacak. Mevcut parklarımızı yeniledik, modern ve kullanışlı hale getirdik, yeşil alanlar ve sosyal donatıların sayısını artırdık. Bu parkımız da önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Bu bölgede böyle bir sosyal ve dinlenme alanı olmadığı için vatandaşlarımızdan gelen talebi de dikkate alarak projemizi hayata geçirmeye başladık. Vatandaşlarımızın huzur içinde zaman geçirebileceği bir alan olmakla beraber yeşil alanları ve farklı ağaç çeşitleriyle de aynı zamanda bölgenin oksijen deposu olacak inşallah. Kısa sürede tamamlayarak, hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Belediyemiz pandemi sürecine rağmen hizmetlerini ve projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu alanda fark oluşturan Fen İşleri Müdürlüğümüz ve tüm mesai arkadaşlarımı fedakarca çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum” dedi.

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