YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

BURSA HABERLERİ  | 26.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, “Histamin bir nörotransmiter olarak vücudumuzdan gelen önemli mesajları beyine taşır.

Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, “Histamin bir nörotransmiter olarak vücudumuzdan gelen önemli mesajları beyine taşır. Aynı zamanda mide asidinin salgılanmasını uyaran histamin, midedeki sindirime yardımcı olur” dedi.
Histamin etkisinin en çok göze çarptığı yer bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Güngör, “Histaminik etki ise, vücudumuz dışarıdan bir saldırıya maruz kaldığında bağışıklık sisteminin alarm vermesidir. Bu etki, vücudun doğal bağışıklık yanıtının bir parçası olup histamin görevini yerine getirdikten sonra enzimler tarafından yıkılarak etkisizleştirilir. Eğer bir nedenle histamin yıkılamazsa birikmeye başlar ve histamin intoleransı denen durum ortaya çıkar. Histamin intoleransı belirtileri; baş ağrısı, hipertansiyon, aritmi, bulantı, kusma, yorgunluk, ödem, mide ağrı/krampları olabilir’’ dedi.
Vücudumuzda üretilen histamine ek olarak, yediğimiz gıdalarında pek çoğunun değişik yollardan vücudumuzdaki histaminin artışına neden olduğunu belirten Güngör, “Bu gıdaların bazıları doğal histamin içerir, bazıları ise histamin salınmasına neden olur ya da histamini parçalayan enzimi (DAO) bloke eder. Eğer histamin intolerans testi yaptırdıysanız ve doktorunuzdan histamin intoleransı tanısı aldıysanız semptomlar azalana dek; mayalı gıdalar, işlenmiş/tütsülenmiş et ürünleri, avokado, patlıcan, ıspanak, domates gibi sebzeler, turunçgiller ve kuru meyveler, kuruyemişler gibi histaminden zengin besinler ile çikolata, çay vb. besinleri diyetinizden çıkarmanız ve bol su içmeniz önerilir’’ ifadelerini kullandı.
Hande Güngör, “DAO enzim eksikliğine bağlı histamin intoleransı semptomlarından; Gluten intoleransı, aşırı geçirgen bağırsak sendromu, sıbo (disbiyozis),crohn hastalığı, ülseratif kolit, mide asidini azaltan ilaç kullanımı (NSAII, antidepresan, antihistaminik vb.) gibi durumlarda hastalığa yönelik kişiye özgü beslenme programı için diyetisyene danışılması gereklidir. Histamin intoleransınız varsa, öncelikle histaminden fakir diyet yapmalı ve DAO enzimini bloke eden gıdalardan uzak durmalısınız. Diyetinize günlük olarak taze et ürünleri, taze meyve ve sebze(domates, ıspanak hariç), yumurta, glutensiz tahıllar, laktoz içermeyen bitkisel sütler, bitki çayı ekleyerek histamin intoleransı semptomlarını azaltabilirsiniz’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Bursa Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Aras Eczanesi
Osmangazi
Lokman Dayı Eczanesi
Osmangazi
Elif Eczanesi
Gemlik
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Anadolu Eczanesi
Inegol
Yeni Eczanesi
Karacabey
Keles Eczanesi
Keles
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursa tek yürek oldu

Bursa tek yürek oldu

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Zeytin Ağacına Kendini Astı

Zeytin Ağacına Kendini Astı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.