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Bahar geldi, doğaseverler leylek köyü Eskikarağaç’a koştu

03.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç, bahar ayıyla birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hafta sonu köye gelen ziyaretçiler ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Özkan, “Burası geçmişte yılda bir gün ziyaretçilerin uğradığı bir yerken, yaptığımız tanıtım ve farkındalık çalışmaları neticesinde bugün her hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğruyor” dedi.

Karacabey Belediyesi’nin ilçe genelindeki tarihi ve turistik değerler üzerine yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor.
İlçede, Longoz Ormanları ile birlikte öne çıkan bir diğer bölge de

ESKİKARAAĞAÇ AVRUPA LEYLEK KÖYÜ

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç, bahar ayıyla birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

YIL BOYU SÜRÜYOR

Geçmişte yılda bir kez yapılan festivalle ziyaretçilerin geldiği köy, bugün yapılan tanıtım faaliyetleri ile yıl boyu ziyaretçi akınına uğruyor.
Özellikle, köyde son yıllarda milyonların takip ettiği bir hikâyeye dönüşen Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi ise köyün tanıtımında önemli bir rol oynadı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hafta sonu köye gelen ziyaretçiler ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

TANITIM FAALİYETLERİ BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ

Belediye Başkanı Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizde, bu köyümüzde yapılan festivale ne yazık ki başka bir belediye sahip çıkmıştı. Biz ilk olarak bunu devraldık ve emek veren geçmiş yöneticilere teşekkür ettik. Sonrasındaki süreçte köyün turizm potansiyelini değerlendirdik. Yaptığımız çalışmalar ve projeler ile köyde turizm alt yapısını oluşturduk. Daha nitelikli etkinliklerle, köyü adeta bir doğa okuluna dönüştürdük. Uluslararası Kuş Konferansını köyümüze getirdik. Üniversitelerin doğa toplulukları ile etkinlikler düzenledik. Karacabey Belediyesi olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilkokullara çevre gözlem etkinlikleri düzenledik. Yani köyümüzü sadece turizm değil, eğitim amacıyla da değerlendirdik” dedi.

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Özkan bu çalışmaların yanında Avrupa Leylek Köyleri Birliği ile yapılan uluslararası çalışmaların da köyde önemli etkileri olduğunu belirtirken, köyün ve köy halkının bir sembolü olan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin de turistlerin bölgeye yoğun bir şekilde gelmesinde önemli bir etken olduğunun altını çizdi.
Öte yandan Özkan, yaptığı ziyarette köye gelen ziyaretçilerle de sohbet ederken, köy halkıyla da istişarelerde bulundu. Özkan’a ziyarette Muhtar Rıdvan Çetin deeşliketti.

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