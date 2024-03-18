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Bahar geldi, kırnavruzu görüldü

İHA İHA
18.03.2024 11:08
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Kayseri’nin doğal zenginliklerinden biri olan Kırnavruzu, baharın gelmesiyle birlikte ilk görüntülerini sergilemeye başladı.

Dünya genelinde sadece Kayseri’ye özgü olan bu nokta endemiği, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverlerin ve bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu özel bitki için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce “Kırnavruzu Tür Eylem Planı” hazırlanmış olup bu kapsamda gerekli önlemler alınmakta, okullarda konu ile ilgili eğitimler verilmekte, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanmaktadır" denildi.

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