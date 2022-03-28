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Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti

28.03.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da geçen hafta sonuna kadar etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşe bıraktı.

Bölgedeki yerli ve yabancı turistler, havanın güzel olmasını fırsata çevirerek peribacalarıyla kaplı alanları gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi’nde yoğunluk oluşturan turistler, ATV motorlarıyla Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde de gezinti yaptı.

Acente sahibi Halil Atay, AA muhabirine, bölgede hareketliliğin turizm sezonu için olumlu sinyal verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgede güneş yüzünü gösterince misafirlerimiz de etkinliklere katılmaya başladı. Sabah sıcak hava balon turuna katılan turistler, gün içinde de arazi araçlarıyla gezinti yapıyor. Yoğunluk başladı, nisan ayı itibarıyla artacağını düşünüyoruz. Latin Amerika'dan ve Malezya'dan gelen turistler bölgede yoğunluk oluşturuyor. ATV motorlarıyla tura katılan misafirlerimize vadileri gezdiriyoruz. Bazı noktalarda da fotoğraf çekimi için mola veriyoruz."

Singapurlu turist Berny Chua ise gün doğumunda sıcak hava balonu ile gökyüzünden seyrettiği doğal güzelliklerin arasında gezmekten keyif aldığını dile getirerek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Çok güzel bir hava, ilginç manzara var. ATV motorlarıyla vadilerde eğlenceli bir geziye katıldık. Tarihi yapılar çok ilgimi çekti." ifadesini kullandı.

Balayı için Erzurum'dan gelen Muhammet Yazıcı da uzun süredir görmek istediği Kapadokya'da baharı yaşamının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Kapadokya ziyaretimiz güneşli havaya denk geldi, çok mutlu olduk. ATV turu çok zevkli, herkese buraya gelip bu etkinliğe katılmasını tavsiye ederim." dedi.

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