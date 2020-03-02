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Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi okundu

BAYBURT HABERLERİ  | 02.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bayburt’taki camilerde sabah namazında Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu.İdlib’de 34 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası Türkiye bölgeye Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı.

Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi okundu

Bayburt’taki camilerde sabah namazında Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu.
İdlib’de 34 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası Türkiye bölgeye Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Şehit haberleri sonrası 80 milyon tek yürek olurken; ÇNRA, OBÜS, SİHA ve F-16’larla tespit edilen rejim hedefleri etkisiz hale getiriliyor.
Operasyonun başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kahraman ordumuzun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanmasını için Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua okunacağını belirtti.
Tüm yurtta aynı duayla eller semaya açıldı. Türk ordusu tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatının başarıya ulaşması için yurdun dört bir yanında eller semaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunacağını duyurmuştu. Bayburt’ta da sabah namazıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar hep beraber dualar okudu.

Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi okundu

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