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Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan komandolar Muş’a döndü

MUŞ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Suriye’in Afrin bölgesindeki görevlerini başarıyla tamamlayan Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslanlar Jandarma Komando Taburu Muş’a döndü.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı’na katılmak üzere 6 ay önce Afrin’e gönderilen komando taburu, Muş’a döndü.

Suriye’in Afrin bölgesindeki görevlerini başarıyla tamamlayan Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslanlar Jandarma Komando Taburu Muş’a döndü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı’na katılmak üzere 6 ay önce Afrin’e gönderilen komando taburu, Muş’a döndü. Muş Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde görevlerini başarıyla tamamlayan Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli yaklaşık 200 asker kente geldi. Muş Hava Meydan Komutanlığında karşılama programı düzenlendi. Programa, Muş Valisi Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Müftü Lütfü İmamoğlu ve askeri erkan katıldı.

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