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Bahar Kalkanı Harekatı’na Tokat’tan destek

TOKAT HABERLERİ  | 02.03.2020 23:39 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit verilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına Tokat’ta ki STK’lardan destek açıklaması yapıldı.STK’lar adına açıklama yapan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini dile getirdi.

Bahar Kalkanı Harekatı’na Tokat’tan destek

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit verilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına Tokat’ta ki STK’lardan destek açıklaması yapıldı.
STK’lar adına açıklama yapan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini dile getirdi. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarının, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmediğini ifade eden Başkan Çelik, “Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” dedi.
Türk Devleti ve ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.

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