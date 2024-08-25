Bahar Şahin gelen su faturasını görünce isyan etti! "Ben bunu ödeyemem"

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırarak geniş bir kitle tarafından tanınan Bahar Şahin son paylaşımıyla gündemde.

Genç oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan etti. X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Instagram hesabından faturasını paylaşan oyuncu "Hâlâ şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi.

EN SONUNDA DALGA GEÇTİ

Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.

Genç oyuncu daha sonra, “Özür dilerim İSKİ, şimdi anladım. Gözyaşlarım da faturaya dahil” diyerek isyanını ironi ile birleştirdi ve fona da Azer Bülbül şarkısı koydu.

Sosyal medyada Bahar Şahin'e pek çok destek mesajı geldi. Kullanıcılar kendi su faturalarında da benzer artışlar olduğunu söyleyerek sitem etti.