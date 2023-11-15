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Bahar ve Nihal Candan kardeşler soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isim yurt dışındaki firari doktor çıktı!

15.11.2023 21:36 | Son Güncelleme:
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'Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın sorgusu sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri kilit ismin Doktor Refik E. E. olduğu belirledi. Operasyondan önce yurt dışına çıkan ve firari olarak aranan Doktor Refik E. E.'nin sözde TMSF'den ucuza alacakları otomobillerin listesini kurbanlara gönderen kişi olduğu öğrenildi.

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından İstanbul'da, Hacı İsrafil S. ise Kars ilinde gözaltına alınmıştı.

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KİLİT İSİM DOKTOR REFİK E.E.

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürürken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmanın kilit isminin İstanbul'da kliniği bulunan Doktor Refik E. E. olduğu tespit edildi.

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Doktor Refik E. E.'nin sözde TMSF den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Şüphelinin operasyondan önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak arandığı belirtildi.

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CANDAN KARDEŞLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin sorguları devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kars'ta gözaltına alınan Hacı İsrafil S.'ninde suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin de bu çetenin mağduru olduğunu iddia ettiği belirtildi.

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Şüphelilerin ifade alınma işlemlerinin sürdüğü, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin Küçükçekmece adliyesine gönderilmesi bekleniyor. Operasyonun kilit ismi haline gelen Doktor Refik E. E.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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