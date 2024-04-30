Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı

Karların erimesiyle doğanın canlandığı ilçede, birçok bölge yabani ve endemik bitki türleriyle renklendi.

İlçedeki Mercan Dağları’nın eteklerinde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.

Doğa tutkunları, belirli zamanlarda laleleri görmek için gezi etkinlikleri organize ediyor.

Günübirlik turlarla rotalarını dağlara çeviren ziyaretçiler, meşakkatli yolculuğun sonunda lalelere ulaşarak fotoğraf çekiyor.

Doğaseverlerden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kentin son yıllarda tur kafilelerini ağırladığını ifade eden İmre, "Tunceli'nin endemik bitki çeşitliliği ve ters laleleri gerçekten görülmeye değer. Ters laleler her bölgede yetişmiyor. Mercan Dağları'nın etekleri de oldukça güzel bir bölge. Dağlara tırmanış yaptıkça iki mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz." dedi.

İmre, ters lalelere ulaşmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Öncelikle araçla dağların eteğine gelmek gerekiyor. Aracı park ettikten sonra yaklaşık 10 kilometrelik bir tırmanış başlıyor ve bu da yaklaşık 3 saate tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunu Emel Ulaş İmre de haftanın belirli günlerinde doğa gezilerine katıldığını anlattı.

Geziler sayesinde stresten uzaklaştığını belirten İmre, "Mercan Dağları'na çıktık ve çok sayıda endemik bitki türünü gördüm. Arkadaşlarımla ters lalelere ulaşmayı da başardık ve bunların görüntüsünden çok etkilendim." diye konuştu.





