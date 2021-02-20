YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Baharın müjdecisi ’cemre’ havaya düştü

Baharın müjdecisi ’cemre’ havaya düştü

20.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar mevsiminin habercisi olan cemre, hava düştü.Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.

Bahar mevsiminin habercisi olan cemre, hava düştü.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart’ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Kayserispor Sivasspor’a hazır

Kayserispor Sivasspor’a hazır

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi 3. Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması sonuçlandı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

Melikgazi’den 160 aileye glütensiz gıda desteği

Melikgazi’den 160 aileye glütensiz gıda desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.