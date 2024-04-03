Baharın müjdecisi kardelenlerden görsel şölen

Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bitlis’te hava yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bu yılın toplamında 3 metrenin üzerinde kar alan Bitlis’te bir yandan kar manzaraları devam ederken bir yandan da bahar yüzünü göstermeye başlıyor. Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’nde havaların ısınmasıyla birlikte rengârenk çiçekler açmaya başladı. Beyaz kar örtüsünün kalkmaya başladığı vadi, şimdilerde ise kardelen çiçekleriyle beyaza büründü. Açan kardelenler ovayı adeta beyaz bir örtü gibi sardı. Rengârenk görüntüsüyle kendine hayran bırakan ovada seyrine tatminsiz görüntüler oluştu.

Tatvan-Hizan kara yolu kenarında oluşan görüntüyü gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Havaların ısınmasını fırsat bilip fotoğraf çekimi için Güzeldere Vadisi’ne geldiklerini söyleyen Enes Tarlan, “Şu anda Tatvan-Hizan arasında Güzeldere Vadisi’ndeyiz. Karla bürümüş dağları sırtımıza aldık ve şu an kardelen dolu arazideyiz. Dikkatimizi çeken kardelen çiçeklerini çekmek için aracımızı sağa çektik. Baharın müjdecisi olan kardelenlerin fotoğraflarını çektik” dedi.





