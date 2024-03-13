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Baharın müjdecisi leylekler erken geldi

İHA İHA
13.03.2024 10:10
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Küresel ısınmanın etkileri ülkemizde de hissedilmeye başlandı.

Ardahan‘da ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların soğuk olmasına rağmen kente önceden gelmeye başladı.
Ardahan Ovası her yıl olduğu gibi bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı. Ovada karlı dağlara karşı kanat çırparak süzülen leylekler, baharı bu yıl erken müjdeledi. Ardahan merkeze bağlı Halilefendi Mahallesi’nde bulunan leylek yuvaları, yeniden dolmaya başladı. Soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Leyleğin erken gelmesine şaşırdıklarını söyleyen Kadir Başdemir, "Şu anda Ardahan’da soğuklar devam ediyor. Ama baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin erken gelişi bizleri de şaşırttı. İnşallah bahar havasını da görmek nasip olur" dedi.

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