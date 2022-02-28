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"Baharın müjdecisi" leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

28.02.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Baharın müjdecisi" leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Hava sıcaklığının artmasıyla leylekler Iğdır'a gelmeye ve yuvalarını yapmaya başladı.

Yurtta kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu'nun doğusundaki Iğdır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıktı.

Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi.

Leyleklerin yuvalarını yapmaya başladığı da gözlendi.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi vatandaşları sevindirdi.

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