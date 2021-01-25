Baharın müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı

Baharın adeta müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı. Annelerinden süt emmek için adeta birbirleriyle yarışan kuzuların görüntüsü, çobanların büyük sevincine sebep oldu.

Buldan ilçesinde baharın habercisi olan kuzular doğmaya başladı. Bitki örtüsü bol olan bölgede çoğu koyun cinsinden dolayı ikiz doğurdu. Çiftçiler ve koyun yetiştiriciler hayvanların ikiz doğurmasından dolayı mutluluk yaşarken, koyunların süt emdikten 3 hafta sonra yem yemeye başlayacaklarını söyledi. Buldan Bostanyeri Mahallesi Muhtarı ve koyun yetiştiricisi Muhammet Yeşildağ, koyunlarının kuzulamaya başladığını dile getirerek “Kendi imkanlarımla besicilik yapıyorum. Merinos, Tahir Ova kırması ve Yeleğen cinsi koyunlarım var. Bostanyeri mahallemizin rakımı 1100 olup hayvancılık yapmak için çok mükemmel bir yer. Dağlarda her türlü bitki ve ot bulunuyor. Koyunlarımız genellikle cins itibariyle ikiz doğuruyor. Kuzularımız doğar doğmaz annelerini emmeye başladı. Yaklaşık üç hafta sonra yem yemeğe başlayacaklar. Doğadan beslenmelerini yapacaklar. Kuzuların doğması baharın müjdecisidir. Onları seyretmek, seslerini dinlemek insana huzur ve mutluluk veriyor” dedi.

