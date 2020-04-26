YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis’te açmaya başladı

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis’te açmaya başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 26.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis’in dağlarında açmaya başladı.İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor.

Baharın müjdecisi ters laleler Bitlis’in dağlarında açmaya başladı.
İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor. Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak doğuda uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik güçlerince koruma altına alınıyor.
Türkiye’de çok az bölgede yetişen ve ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, Bitlis’in dağlık bölgelerinde karların erimesiyle birlikte yeni yeni açıyor. Bitlis’teki doğa ve fotoğraf severler ters laleleri doğal ortamında görüntülemek için Bitlis’in yüksek rakımlı dağlarına tırmanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Bitlis Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
03:43
Sabah
05:14
Öğle
12:14
İkindi
16:00
Akşam
19:05
Yatsı
20:30

Bitlis Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis’te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi

Bitlis’te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.