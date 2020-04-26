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Baharın müjdecisi ters laleler Kemaliye’de açmaya başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Baharın müjdecisi ters laleler Erzincan’ın Kemaliye ilçesi dağlarında açmaya başladı.İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor.

Baharın müjdecisi ters laleler Erzincan’ın Kemaliye ilçesi dağlarında açmaya başladı.
İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor. Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak Doğu’da uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik güçlerince koruma altına alınıyor.
Türkiye’de çok az bölgede yetişen ve ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, Kemaliye ilçesinin dağlık bölgelerinde karların erimesiyle birlikte yeni yeni açıyor. Erzincan’daki doğa ve fotoğraf severler ters laleleri doğal ortamında görüntülemek için Kemaliye’nin yüksek rakımlı dağlarına tırmanıyor.
Erzincan’ın çoğu Avrupa ülkesinde bile bulunmayan ters laleler dahil 500 dolayında endemik bitkiye ev sahipliği yaptığını belirten doğa fotoğrafçısı Öznur Koç, “Her yıl Erzincan’ın doğasında bitki listesine yeni türler ilave oluyor. Eski adı Eğin olan Kemaliye ilçesi, zengin bir endemik bitki varlığına sahiptir. Erzincan’ın nadir endemik bitkilerini tehdit eden önemli insan faaliyetlerinden biri de otlatma, özellikle de keçi otlatmasıdır. Anadolu’nun özel çiçeklerinden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek biz fotoğrafçıları mutlu ediyor” dedi.

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