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Bahçe Sohbetleri’yle salgının etkilerini yeniyorlar

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Salgının neden olduğu psikolojik etkilere karşı kadınlara destek vermek için Bahçe Sohbetleri düzenleyen Gaziemir Belediyesi, bu etkinlik kapsamında 65 yaş ve üzeri kadınlar için de özel grup çalışmaları düzenliyor.

Salgının neden olduğu psikolojik etkilere karşı kadınlara destek vermek için Bahçe Sohbetleri düzenleyen Gaziemir Belediyesi, bu etkinlik kapsamında 65 yaş ve üzeri kadınlar için de özel grup çalışmaları düzenliyor. Bahçe Sohbetleri’nde uzmanlar eşliğinde bir araya gelen kadınlar, salgın sürecini değerlendiriyor, salgının kendileri üzerlerindeki etkilerini paylaşıyor ve kontrollü sosyal hayata uyumda yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor.
Kadın Danışma Merkezinin bahçesinde; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyularak düzenlenen sohbetlerde Psikolog Yeliz Yorulmaz ile Sosyal Hizmet Uzmanı Süheyla Damla Yeşilçimen katılımcılara görüşleriyle yol gösteriyor. Açık havada düzenlenen ve en fazla 5 kişiden oluşan grup toplantılarında salgın nedeniyle yaşanan belirsizlik, günlük yaşam pratiğinin değişmesi, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal izolasyondan dolayı yaşanan yalnızlık hissi, umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, virüse yakalanma ve yakınlarının sağlığı konusunda yoğun kaygı gibi duygular yaşayan kadınlara psikolojik ve sosyal destek veriliyor. Salgın sürecinin kadın hayatına, evliliklere ve çocuklara etkisinin de ele alındığı Bahçe Sohbetleri’nde bu konularda desteğe ihtiyaç duyan kadınlara psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görüşleriyle yol gösteriyor.

Kaygılar paylaşılıyor
Kadınların açık havada bir araya geldiği sohbetlerde kontrollü sosyal hayata uyum konusu da değerlendiriliyor. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan yeni sürece uyumda sorun yaşayan 65 yaş ve üzeri kadınlar, bu konudaki kaygı ve sıkıntılarını da paylaşıyor. Kontrollü sosyal hayata uyumla ilgili görüşlerini paylaşan kadınlara uzmanlar destek oluyor, onların bu sürece alışmalarına katkı koyuyor. Bahçe Sohbetleri’nin günü ve saati kadınlardan gelen talebe göre belirleniyor. Oluşturulan gruplarla yapılacak oturum sayısına, grup üyelerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre karar veriliyor. Sohbetlere katılmak isteyen kadınlar, 0232 999 0 251 / 1820 ya da 0549 793 04 53 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabiliyor.

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