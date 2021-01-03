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Bahçecik Mahallesi MASKİ’yle yeterli suya kavuştu

MANİSA HABERLERİ  | 03.01.2021 12:39 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 2 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 2 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç olunan noktalarda gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile mahallelerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde yaklaşık 2 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edildi.

“MASKİ ile sorunlarımız çözülüyor”
Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen, “Mahallemize yeterli su gelmiyordu, vatandaşlarımız sorun yaşıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Bu çalışma ile mahallemizin su sorunu çözülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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