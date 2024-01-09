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Bahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyor

09.01.2024 11:08 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen mandalinanın bahçe fiyatı 2 TL’ye kadar düştü.

Bahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyor

İşçi maliyetini bile karşılamayan ürünü çiftçiler, dalında çürümeye bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen mandalinada bu yıl rekolte beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL’ye kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde mandalina fiyatı 20 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde ürün fiyatının işçi maliyetini karşılamaması üzerine üretici mandalinayı dalında çürümeye bıraktı. Ağaç dallarında çürümeye bırakılan ve yere dökülen mandalinalar görenlerin tepkisine neden oldu.

Tüccar Murat Karaduman, işçilik maliyetinin kilogram başına 2 TL olduğunu belirterek, “Fiyat diye bir şey yok ürün dalında kaldı. Malların yüzde 80’i çürüdü. Diğer mallar da dalında kaldı çürüdü. Satış da yok, tüccar da yok. Şu an burada 1 TL-2 TL fiyatında. İşçilik parasını kurtarmıyor. Kilo başına 2 TL işçilik parası geliyor” dedi.

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