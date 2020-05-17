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Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.05.2020 19:28 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Asma Mahallesinde bahçede yakılan otlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Asma Mahallesi’nde meydana geldi.

Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi

Zonguldak’ın Asma Mahallesinde bahçede yakılan otlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Asma Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çift bahçesini temizlemek için otları yaktı.Otların yanmasıyla birlikte mahalleyi duman sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ifaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ifaiye ekipleri yangının kontrollü olmasından dolayı yangına müdahale etmeden geri döndü. Öte yandan yaşlı çift itfaiye ekiplerini karşısında büyük şok yaşadı.

Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi

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