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  4. Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti

Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti

ANKARA HABERLERİ  | 16.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik arabalarından birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti.

Klasik arabalara olan ilgisi ile bilinen Bahçeli, 06 BJK 006 plaklı klasik aracını MHP'li vekil Karataş'a genel merkezin garajında teslim etti.

Karataş Bahçeli'nin hediyesini twitter hesabından, "Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum." şeklinde duyurdu.

Bahçeli, klasik araçlarından birini MHP Milletvekili Karataş'a hediye etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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