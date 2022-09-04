Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına destek:

SİVAS (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay." dedi.
Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Ankara'ya giderken yol üzerindeki bir tesiste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay." diye cevap verdi.
Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.
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