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Bahçelievler Belediyesi, deprem bölgesine 40 kişilik arama kurtarma ekibi sevk ediyor

06.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler Belediyesi sabah saatlerinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem nedeniyle bölgelere 40 kişiden oluşan eğitimli arama kurtarma ekibi gönderiyor.

Bahçelievler Belediyesi, deprem bölgesine 40 kişilik arama kurtarma ekibi sevk ediyor

Sabah saatlerinde 7.4 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem nedeniyle Bahçelievler Belediyesi, 40 kişiden oluşan eğitimli arama kurtarma ekibini bölgeye sevk ediyor. Arama kurtarma ekibine eğitimli 1 arama kurtarma köpeği de eşlik edecek. 2’si arama kurtarma aracı olmak üzere toplam 5 araç, jeneratör, seyyar ışık kulesi, çadırlar ve profesyonel arama kurtarma ekipmanları ve malzemeler bölgeye gönderiliyor.

Ekipler, deprem bölgesine İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla alana hızlı bir şekilde sevk edilecek.

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Bahçelievler Belediyesi

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